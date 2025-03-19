Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 136

SAT.1Staffel 1Folge 136
Episode 136

Episode 136Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 136: Episode 136

24 Min.Ab 6

Mark macht Manu eine rührende Liebeserklärung. Doch ihr Schmerz sitzt zu tief - sie sieht keine Chance mehr für einen Neuanfang für Mark und sich. Jessica hingegen macht sich Hoffnungen auf Moritz, auch wenn der sich nicht von Chris trennt. Als Jessica ihn jedoch zur Rede stellen will, muss sie geschockt feststellen, dass Moritz der gemeinsame Kuss anscheinend nichts bedeutet hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen