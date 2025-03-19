Eine wie keine
Folge 151: Episode 151
24 Min.Ab 6
Manus Kummer nimmt kein Ende. Ihr guter Freund Marcel hat einen Gehirntumor! Wird er sich operieren lassen? Indes findet Julius' Beerdigung statt. Alexandra sucht Trost bei Mark. Doch Mark kann der günstigen Gelegenheit nicht widerstehen und konfrontiert Alexandra mit den vermeintlich brisanten Unterlagen, die er bei Philip gefunden hat. Aber der Schuss geht nach hinten los ...
