Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 162

SAT.1Staffel 1Folge 162
Episode 162

Episode 162Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 162: Episode 162

24 Min.Ab 6

Als Manu sich entschließt, das Hotel zu verlassen, wird Mark mit einem Schlag klar, dass er seine Liebe zu Manu nicht länger für den Bruderkampf opfern darf. Alexandra bricht indes verzweifelt zusammen. Philip hat sie die ganze Zeit hintergangen, um sich an ihr zu rächen. Nun hat er sie eiskalt abserviert. Alexandra fühlt sich einsam, verloren und verlassen. Sie trifft eine fatale Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen