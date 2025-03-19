Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 181

SAT.1Staffel 1Folge 181
Episode 181

Eine wie keine

Folge 181: Episode 181

24 Min.Ab 6

Manu wurde entführt! Sie ist in einen Hinterhalt der Sachsens geraten, der eigentlich für Karin Keller bestimmt war. Mark kommt fast um vor Sorge. Aber Manu schafft es, Mark einen Hilferuf zu schicken. Der eilt sofort zu Manus Rettung. Doch Mark hat die Rechnung ohne den Kidnapper gemacht: Der droht Manu zu erschießen, wenn Mark ihm nicht sofort Karin Kellers Aufenthaltsort nennt!

