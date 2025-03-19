Eine wie keine
Folge 200: Episode 200
23 Min.Ab 6
Gerade, als Alexandra hofft, dass Philip für immer aus ihrem Leben verschwunden ist, holt der zum ersten Schlag seines Racheplans aus: Er kann Alexandras Abtreibung beweisen! Triumphierend will er die Menschen, die er am meisten hasst, gegeneinander ausspielen. Er droht Alexandra, Mark von der Abtreibung zu erzählen - es sei denn, sie bezichtigt Adrian, Schuld am Tod des Kindes zu sein!
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
