SAT.1 Staffel 1 Folge 25
Folge 25: Folge 25

24 Min. Ab 6

Manu ist in Schwierigkeiten: Ihr Versprecher hat nicht nur Julius Adens Geburtstagsparty gesprengt, sondern Mark wenn nicht den Job, so doch zumindest sein Ansehen bei den Adens gekostet. Zudem wird sie in einen Streit mit Ralf verwickelt, der beiden klar macht, ihre Streitereien künftig nicht mehr vor Daniel auszutragen. Als sie ihm die frohe Botschaft überbringen wollen, ist sein Zimmer leer ...

