Eine wie keine
Folge 87: Folge 87
24 Min.Ab 6
Manu kann sich nicht entscheiden, ob sie das Jobangebot im Konkurrenz-Hotel annehmen oder im "Aden" bleiben soll. Unterdessen steigert sich Alexandras Wut auf Manu: Die "Putze" rennt ja immer noch im Hotel rum! Nach einem Streit mit Mark trifft Alexandra eine Entscheidung ... Und auch Manu ringt sich zu einem Entschluss durch: Sie will das "Aden" verlassen ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph