Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 127

SAT.1Staffel 1Folge 127
Episode 127

Episode 127Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 127: Episode 127

24 Min.Ab 6

Philip will sich an die Spitze des "Adens" setzen und zugleich eine Billighotelkette mit an Bord holen. Alexandras Unterstützung ist ihm so gut wie sicher - bis sich die machthungrige Gina einschaltet und Alexandra einen Beweis dafür liefert, dass Philip sie nur ausnutzt. Verletzt wendet sich Alexandra ab. Als Philip erkennt, dass Gina dahintersteckt, weist er sie gewaltsam in ihre Schranken ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen