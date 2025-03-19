Eine wie keine
Folge 136: Episode 136
24 Min.Ab 6
Mark macht Manu eine rührende Liebeserklärung. Doch ihr Schmerz sitzt zu tief - sie sieht keine Chance mehr für einen Neuanfang für Mark und sich. Jessica hingegen macht sich Hoffnungen auf Moritz, auch wenn der sich nicht von Chris trennt. Als Jessica ihn jedoch zur Rede stellen will, muss sie geschockt feststellen, dass Moritz der gemeinsame Kuss anscheinend nichts bedeutet hat.
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph