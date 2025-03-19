Eine wie keine
Folge 139: Episode 139
23 Min.Ab 6
Julius kämpft um seine Familie und sein Lebenswerk. Ohne weiteres wird er nicht in eine Scheidung von Elisabeth einwilligen. Dabei geht es ihm nicht nur um geschäftliches Kalkül. Tatsächlich liebt er seine Frau immer noch! Derweil bröckelt Manus Widerstand gegenüber Mark. Schließlich fällt Manu eine alles verändernde Entscheidung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph