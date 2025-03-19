Eine wie keine
Folge 162: Episode 162
24 Min.Ab 6
Als Manu sich entschließt, das Hotel zu verlassen, wird Mark mit einem Schlag klar, dass er seine Liebe zu Manu nicht länger für den Bruderkampf opfern darf. Alexandra bricht indes verzweifelt zusammen. Philip hat sie die ganze Zeit hintergangen, um sich an ihr zu rächen. Nun hat er sie eiskalt abserviert. Alexandra fühlt sich einsam, verloren und verlassen. Sie trifft eine fatale Entscheidung.
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph