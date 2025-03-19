Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 183

SAT.1Staffel 1Folge 183
Episode 183

Eine wie keine

Folge 183: Episode 183

23 Min.Ab 6

Manu und Mark sind in Sicherheit! Aber als Manu erfährt, dass Mark Vater wird, platzt für sie der Traum von einer gemeinsamen Zukunft. Aber etwas anderes fordert die volle Aufmerksamkeit von Manu und Mark: Karin wurde entführt! Während sich die Freunde unendlich sorgen, sitzt Karin in der Falle. Die Sachsens rücken hier zu Leibe. Philip stellt Karin vor eine Wahl, von der ihr Leben abhängt.

