Eine wie keine
Folge 189: Episode 189
23 Min.Ab 6
Der Kampf gegen das Sachs-Imperium geht in die letzte Runde. Manu hadert indes mit sich. Alexandras flehende Bitte, Mark die Wahrheit über die Vaterschaft zu verschweigen, geht an Manu nicht spurlos vorbei. Manu stellt Alexandra ein Ultimatum: Wenn diese bis dahin nicht mit Mark geredet hat, macht Manu es! Doch bevor sie dazu kommt, erfährt Philip von ihrer Schwangerschaft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph