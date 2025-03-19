Eine wie keine
Folge 196: Episode 196
23 Min.Ab 6
Alexandra ist in einem Albtraum gefangen. Die Auswirkungen des Schwangerschaftsabbruchs sind sehr viel heftiger, als erwartet. Ihr eingeweihter Arzt beruhigt Alexandra. Trotzdem sollte sie dafür sorgen, dass fortan immer jemand in ihrer Nähe ist. Aber der Abort geht schneller vonstatten, als erwartet. Und so ist Alexandra vollkommen allein, als sie bewusstlos zusammenbricht.
