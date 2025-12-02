Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 02.12.2025
35 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Die Legende von Atlantis - eine Hochkultur, die an nur einem einzigen Tag von der Bildfläche verschwand. Bislang haben Forscher aber keine Beweise für die tatsächliche Existenz des mythischen Inselreichs gefunden. Doch das könnte sich ändern: Zachary Quinto begibt sich auf Reisen, um das Geheimnis zu lösen.

