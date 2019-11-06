Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 29vom 06.11.2019
Ein Funken Hoffnung

Folge 29: Ein Funken Hoffnung

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Koch-Azubi Daniela Eckhoff leidet Höllenqualen unter dem tyrannischen Chefkoch Gert Heine. Der Verzweiflung nahe besucht die schüchterne Frau einen Kurs für mehr Selbstvertrauen. Als sie dann mit dem Häftling Marlon Wegmann eine leidenschaftliche Brieffreundschaft anfängt, schöpft sie Mut. Doch als Marlon entlassen wird, wird Danielas Chef ermordet. Der Verdacht der Kommissare Lucia Schmitt und Claus Plewnia richtet sich ausgerechnet gegen die schüchterne junge Frau. Rechte: Sat.1

