Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 31vom 06.11.2019
Joyn Plus
Abgehauen

AbgehauenJetzt ohne Werbung streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 31: Abgehauen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 20-jährige Lina Kromer wird zwei Jahre nach ihrer überstürzten Flucht von zu Hause ermordet aufgefunden. Schnell landen die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci bei Luis Klausen. Der hat die junge Frau kurz nach ihrem Verschwinden zurück nach Köln gebracht. Auf einem Überwachungsvideo sehen die Kommissare, wie Lina daraufhin in das Auto einer geheimnisvollen Unbekannten gestiegen ist. Als sie dieser Autofahrerin auf die Spur kommen, machen sie eine schreckliche Entdeckung. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen