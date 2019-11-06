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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 32vom 06.11.2019
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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 32: Sweet 17

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die hübsche Paula Wiesner (17) schwankt nur leicht bekleidet nachts an einer Landstraße entlang. Plötzlich hält ein Wagen neben ihr, die junge Frau wird in den Kofferraum gepackt, und das Auto rast davon. Die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci decken in dieser Folge das Doppelleben einer Schülerin auf, die sich in Erotikchats auszieht und Drogen konsumierte. Was haben diese Erkenntnisse mit ihrem Verschwinden zu tun und ist Paula überhaupt noch am Leben? Rechte: Sat.1

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Einsatz in Köln - Die Kommissare

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