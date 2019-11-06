Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 36vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Handy dein Feind

Das Handy dein FeindJetzt ohne Werbung streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 36: Das Handy dein Feind

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Durch den harmlosen Diebstahl eines Handys, bei dem die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian Matussek zufällig Zeugen werden, kommen sie einer viel größeren und gefährlicheren Tat auf die Spur: Bis auf die Zähne bewaffnet planen die Diebe des Handys den ganz großen Coup. Einzige Lösung: den Tätern eine Falle stellen. Doch die sind mit allen Wassern gewaschen und stellen den Kommissaren ihrerseits eine heimtückische Falle. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen