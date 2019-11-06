Staffel 1Folge 36vom 06.11.2019
Folge 36: Das Handy dein Feind
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Durch den harmlosen Diebstahl eines Handys, bei dem die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian Matussek zufällig Zeugen werden, kommen sie einer viel größeren und gefährlicheren Tat auf die Spur: Bis auf die Zähne bewaffnet planen die Diebe des Handys den ganz großen Coup. Einzige Lösung: den Tätern eine Falle stellen. Doch die sind mit allen Wassern gewaschen und stellen den Kommissaren ihrerseits eine heimtückische Falle. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12