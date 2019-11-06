Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 37: Das ist er doch
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein aufmerksamer Bürger erkennt in der Stadt einen lange gesuchten Millionenbetrüger. Für Hinweise auf dessen Ergreifung ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Der Mann verständigt die Polizei und hängt sich an den Gesuchten dran, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Als die Kommissare eintreffen, werden sie Zeugen einer wilden Schießerei, bei der unklar ist, um wen oder was es eigentlich geht. Rechte: Sat.1
Einsatz in Köln - Die Kommissare
