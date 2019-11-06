Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
Ein aufmerksamer Bürger erkennt in der Stadt einen lange gesuchten Millionenbetrüger. Für Hinweise auf dessen Ergreifung ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Der Mann verständigt die Polizei und hängt sich an den Gesuchten dran, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Als die Kommissare eintreffen, werden sie Zeugen einer wilden Schießerei, bei der unklar ist, um wen oder was es eigentlich geht. Rechte: Sat.1

