Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Folge 39: Mädchenjagd
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einer Welt von Prostitution und Gewalt ist die Mädchengang um Yasmin Kerner aufgewachsen. Eines Tages wird das Gangmitglied Liv Schwarz vergewaltigt und ermordet im Müllcontainer eines sozialen Brennpunktes aufgefunden. Während die Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak noch ermitteln, plant die Mädchengang einen Rachefeldzug über den Dächern von Köln Chorweiler. Dabei zeigen die jungen Frauen kein Mitleid und erschweren die Arbeit der Polizei mit ihrer überschäumenden Wut. Rechte: Sat.1
