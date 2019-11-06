Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Mädchenjagd

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 39: Mädchenjagd

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einer Welt von Prostitution und Gewalt ist die Mädchengang um Yasmin Kerner aufgewachsen. Eines Tages wird das Gangmitglied Liv Schwarz vergewaltigt und ermordet im Müllcontainer eines sozialen Brennpunktes aufgefunden. Während die Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak noch ermitteln, plant die Mädchengang einen Rachefeldzug über den Dächern von Köln Chorweiler. Dabei zeigen die jungen Frauen kein Mitleid und erschweren die Arbeit der Polizei mit ihrer überschäumenden Wut. Rechte: Sat.1

