Einstein
Folge 9: Magnetismus
46 Min.Ab 12
Nach einer wilden Nacht in einem Club sieht sich Tremmel mit einem wahnwitzigen Vorwurf konfrontiert: Er soll Funny erschossen haben, die Freundin des Clubbesitzers. Da er einige illegale Substanzen konsumiert hat, kann sich Tremmel an nichts erinnern. Nun liegt es an Felix und Elena, ihren Boss rauszuhauen. Felix hat dazu eigentlich wenig Lust. Doch wenn sein Deal mit Tremmel auffliegt, landet er ebenfalls hinter Gittern.
Einstein
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
