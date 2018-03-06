Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 7vom 06.03.2018
Folge 7: Anaphylaxie

45 Min.Folge vom 06.03.2018Ab 12

Eckart Steffens, Chef des Dart-Teams "Die wilden Hummeln", stirbt an einem anaphylaktischen Schock - ausgelöst durch Wespengift. Nicht nur seine Frau, die seinen Kostümverleih erbt, profitiert von seinem Tod. Auch Kneipenwirtin Uschi war nicht gut auf Eckart zu sprechen und hätte sogar Zugang zu dem Gift gehabt. Doch das sind nicht die einzigen Ermittlungen, die Tremmel Sorgen bereiten: Er selbst muss wegen Einstein in einem internen Verfahren die Karten offenlegen.

