Folge 20: Haus in Flammen
42 Min.Ab 12
Ein Erpresser verwendet Videoaufnahmen von minderjährigen Vergewaltigungsopfern, um deren Eltern unter Druck zu setzen. Schließlich wird der Kriminelle selbst Opfer eines Verbrechens: Jemand tötet ihn. Doch der Erpresser muss einen Komplizen haben. Den wollen Holmes und Watson nun so schnell wie möglich aufspüren.
