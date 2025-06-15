Elementary
Folge 13: Verschuldet
40 Min.Ab 12
Eine Frau bittet Sherlock, ihren Mann Steven Horowitz zu beschatten. Sie hat ihn seit zwei Tagen nicht gesehen und glaubt, dass er sie verlassen hat. Da Sherlock sich zurzeit langweilt, nimmt er den scheinbar einfachen Fall an, der sich bald als sehr rätselhaft entpuppt: Horowitz ist tot. Da das Opfer zuletzt als Schuldeneintreiber gearbeitet hatte, ist die Liste der Verdächtigen lang ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
