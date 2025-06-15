Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 5
39 Min.Ab 12

Eddie Ross wird in seiner Wohnung tot aufgefunden: Jemand hat ihn zunächst mit einem Archäologenwerkzeug erstochen und anschließend die Leiche des jungen Mannes angezündet. Sherlock und Watson finden heraus, dass das Opfer auf der Suche nach einem nie veröffentlichten Videospiel aus den 80ern war. Er vermutete es im Garten eines Wohnhauses, das auf einer stillgelegten Mülldeponie gebaut wurde. Doch der Fall entpuppt sich bald als sehr verzwickt ...

