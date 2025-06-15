Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Falsche Straßenseite

sixxStaffel 5Folge 15
Falsche Straßenseite

Falsche StraßenseiteJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 15: Falsche Straßenseite

38 Min.Ab 12

Auf der Beerdigung des Staatsanwalts Cy Durning trifft Sherlock seine alte Freundin Kitty. Sie ist überzeugt, dass Durning ermordet wurde, und dass die Tat mit einem Fall zusammenhängt, in dem sie, Sherlock und Durning ermittelt haben: die Strafsache gegen Eli Kotite, der im Gefängnis derart misshandelt wurde, dass er nun im Rollstuhl sitzt. Kitty glaubt, er will sich rächen. Doch Kotite bestreitet das - und wird bald selbst das Opfer eines Mordes ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen