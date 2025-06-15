Elementary
Folge 19: Eingeäschert
41 Min.Ab 12
In einem Krematorium findet sich Asche von zwei Personen, die dort eigentlich nicht hätten eingeäschert werden sollen: der Privatdetektiv Fred Kirby und eine unbekannte Person, die eine orthopädische Schiene trug. Joan findet heraus, dass gegen Kirby zahlreiche Kontaktverbote von Angehörigen der Opfer eines 30 Jahre zurückliegenden Amoklaufs vorlagen. Außerdem hatte Kirby für einen gewissen Carter Gibson einen Vaterschaftstest durchgeführt. Wie hängt all das zusammen?
