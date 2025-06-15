Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Wer in die Luft geht, landet hart

sixxStaffel 5Folge 21
Wer in die Luft geht, landet hart

Wer in die Luft geht, landet hart

Elementary

Folge 21: Wer in die Luft geht, landet hart

41 Min.Ab 12

Als Bells Freundin Chantal Opfer einer Gewalttat wird, hat er sofort deren Ex-Mann Roy im Visier, der es seinerseits auf Bell abgesehen hat. Doch Roy streitet die Tat trotz belastender Indizien ab - und wird kurze Zeit später tot in seinem Auto gefunden. Allem Anschein nach nahm er sich das Leben, doch nach der Autopsie ist klar: Roy wurde ermordet. Hat ihn einer der zahlungsunwilligen Ehemänner umgebracht, die Roy im Auftrag des Scheidungsanwalts Winthrop beschattete?

