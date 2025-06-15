Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Tod eines Verräters

sixxStaffel 5Folge 9
Tod eines Verräters

Tod eines VerrätersJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 9: Tod eines Verräters

41 Min.Ab 12

Als Sherlock über Polizeifunk von einem Mord hört, erregt die Beschreibung des Opfers seine Aufmerksamkeit: Der Tote könnte Shinwell sein. Wie sich jedoch herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um das Gangmitglied Ricky Morales. Shinwell scheint dennoch in den Fall verwickelt zu sein. Als Sherlock und Jane ihn endlich finden erklärt er, dass er als Informant für den FBI-Agenten Calvin Whitlock arbeitet. Der scheint etwas zu verbergen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen