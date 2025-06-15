Was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlichJetzt kostenlos streamen
Elementary
Folge 21: Was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich
41 Min.Ab 12
Dr. Watson ist die Hauptverdächte in dem Mord an einem Serienkiller. Denn kurz nachdem sie von Michael, dem Killer, angegriffen wurde, wird er tot aufgefunden. Da das FBI ihr selbst nach dem Verhör noch nicht glaubt, müssen sie und Sherlock die Initiative ergreifen und nach Beweisen für ihre Unschuld suchen, leider führen sie in die falsche Richtung ...
