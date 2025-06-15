Elementary
Folge 6: Ein Fingerzeig
Der Ex-Yakuza Ando Azuma wurde ermordet. Außerdem stahl der Killer seine Fingerprothese. Wie sich herausstellt, ist das künstliche Körperteil ein USB-Stick, der offenbar belastende Informationen über einen gewissen Go Shinura enthält, ein Yakuza-Mitglied. Diese Fährte erweist sich allerdings als Sackgasse. Doch schon bald tut sich eine neue Ermittlungsrichtung auf: Azuma war Sicherheitsberater der Air Force, die mitten in New York ein geheimes Militärgelände unterhält ...
