Elementary

Die Tote im Hinterhof

sixxStaffel 7Folge 10
Die Tote im Hinterhof

Folge 10: Die Tote im Hinterhof

42 Min.Ab 12

Als in einem Hinterhof die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, ergibt sich für Sherlock Holmes und Joan Warson die Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Gleichzeitig gehen sie die Zusammenarbeit mit ihrem Feind Odin Reichenbach ein und testen sein neues präventives System gegen Verbrechen ...

