Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Befehl: Löschen

sixxStaffel 7Folge 6
Befehl: Löschen

Befehl: LöschenJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 6: Befehl: Löschen

42 Min.Ab 16

Sherlock und Watson wird ein brisantes Angebot gemacht: Sie sollen Odin Reichenbach dabei unterstützen, eine Suchmaschine zu optimieren, die das Verhalten seiner User so analysiert, dass es potenzielle Mörder frühzeitig erkennt. Das System käme Marcus ziemlich gelegen: Er muss annehmen, dass sein Freund Davis mit einem selbstgebauten Scharfschützengewehr losgezogen ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen