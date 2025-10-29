Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

sixxStaffel 4Folge 23vom 29.10.2025
Folge 23: Die unsichtbare Hand

41 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Im Büro von Morland Holmes explodiert eine Bombe - Sherlocks Vater hatte das Gebäude kurz zuvor verlassen. Der Detektiv glaubt, dass auch hinter diesem Anschlag die Organisation von Jamie Moriarty steckt. Er und Watson versuchen herauszufinden, wer die Organisation inzwischen leitet. Sie treffen auf Dr. Joshua Vikner ... Offiziell sucht die Polizei indes nach Ruslan Krasnov, der die Bombe am Tatort deponiert hat.

