Elisa von Rivombrosa

Episode 36

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 10vom 01.12.2024
Folge 10: Episode 36

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Die Baronin di Conegliano ist tief beeindruckt von Elisas Charakter. Sie wäre froh, wenn ihr unsteter Sohn Nicola seinen Verkehr mit der zwielichtigen Lucrezia van Necker beenden und stattdessen Contessa Ristori heiraten würde.

