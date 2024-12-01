Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elisa von Rivombrosa

Episode 47

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 21vom 01.12.2024
Episode 47

Folge 21: Episode 47

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Mit Cristiano an der Spitze stürmen die Bürger von Neapel den Palazzo des Usurpator Nicola di Conegliano. Das Überraschungmoment gehört Cristiano, dem sich endlich die Gelegenheit zur Rache bietet. Als er dem wehrlos ausgelieferten Baron in die Augen sieht, entscheidet er sich jedoch, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten.

Himmlisches Kino
