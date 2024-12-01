Elisa von Rivombrosa
Folge 22: Episode 48
49 Min. Ab 12
Elisa kehrt mit den wertvollen Diamanten nach Hause zurück, um endlich ihr verschuldetes Gut auszulösen. Dem aufrichtigen Geschäftsmann Victor Benac sind jedoch die Hände gebunden: Sein habgieriger kleiner Bruder Armand will den Besitz nicht wieder hergeben.
Elisa von Rivombrosa
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste