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Elisa%20von%20Rivombrosa

Episode%2043

ARD PlusStaffel 2Folge 17vom 01.12.2024
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Elisa%20von%20Rivombrosa

Folge 17: Episode%2043

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Elisa%20konfrontiert%20die%20Baronin%20di%20Conegliano%20mit%20Lucrezias%20Erpresserbrief.%20Diese%20ist%20ersch%FCttert%20von%20so%20viel%20Niedertracht%20und%20stellt%20die%20Kidnapperin%20zur%20Rede.%20In%20die%20Enge%20getrieben%2C%20wird%20Lucrezia%20blitzartig%20klar%2C%20dass%20ihr%20nur%20noch%20ein%20Ausweg%20bleibt.

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