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Elisa%20von%20Rivombrosa

Episode%2045

ARD PlusStaffel 2Folge 19vom 01.12.2024
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Elisa%20von%20Rivombrosa

Folge 19: Episode%2045

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Elisa%20l%E4sst%20sich%20gegen%20Gaetano%20austauschen.%20Es%20kommt%20zum%20Handgemenge%2C%20bei%20dem%20sie%20ihren%20Verfolgern%20mit%20knapper%20Not%20entkommt.%20Auf%20der%20Flucht%20entdeckt%20sie%20eine%20geheime%20Kammer%2C%20in%20welcher%20der%20Baron%20di%20Conegliano%20seine%20Sch%E4tze%20versteckt%20hat.

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