Elisa von Rivombrosa
Folge 9: Episode%2035
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Das%20doppelte%20Spiel%20Captain%20Greys%20gibt%20Elisa%20R%E4tsel%20auf.%20Bei%20einem%20gemeinsamen%20Besuch%20im%20Spielcasino%20wird%20Elisa%20von%20ihrer%20schmerzlichen%20Vergangenheit%20eingeholt%3A%20Unerwartet%20trifft%20sie%20ihre%20Erzfeindin%20Lucrezia%20van%20Necker%20wieder.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elisa von Rivombrosa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12