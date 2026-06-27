Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 13: Zum Weinen
42 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Ein toter Star-Architekt, zwei verdächtige Frauen und zwei Ermittler, die sich nicht einigen können. Während Detective Rivers die Ex-Frau des Opfers jagt, taucht Elsbeth Tascioni tief in die Welt der Reichen und Mächtigen ein. Ihre Spur führt zu einer geheimnisvollen Escort-Dame mit besten Kontakten. In einem Wettlauf gegen die Zeit wird ein unscheinbares Detail - ein paar Tränen auf einer Buchseite - zum Schlüssel bei der Jagd nach dem wahren Mörder.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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