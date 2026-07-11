Der Whirlpool ist 'ne MordmaschineJetzt kostenlos streamen
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 16: Der Whirlpool ist 'ne Mordmaschine
42 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Die Minimalistin Freya möchte ihren Mann aus der Dreierbeziehung loswerden. Ein verstopfter Whirlpool-Abfluss und ein smarter Wischroboter werden zur tödlichen Falle. Für Ermittlerin Elsbeth ist der Fall klar, doch die gewiefte Witwe führt glaubhaft vor, wie der "Unfall" passiert sein konnte. Um die Täterin zu überführen, lässt sich Elsbeth auf deren Lebensstil ein und entdeckt dabei nicht nur weitere Mordversuche, sondern auch ihre eigene Liebe zum Chaos.
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Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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