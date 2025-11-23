Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 6: Die Hurrikan-Küste
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Seit Jahrhunderten richten Hurrikans an den Küsten Nordamerikas immensen Schaden an. Experten analysieren die Wracks und Überbleibsel von zurückliegenden Naturkatastrophen und welche Auswirkungen sie in Zukunft auf die Einwohner haben werden.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
