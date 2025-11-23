Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Kampf um den Millionen-Schatz

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 23.11.2025
Kampf um den Millionen-Schatz

Kampf um den Millionen-SchatzJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 7: Kampf um den Millionen-Schatz

44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Eine US-amerikanische Bergungsfirma namens "Odyssey Marine Exploration" hebt den bislang größten Schatz aus, der jemals in einem Schiffswrack gefunden wurde. Die Firma tauft es auf den Namen "Black Swan", doch schon bald endet der Fund vor Gericht, da Spanien den Findern Plünderung spanischen Kulturbesitzes vorwirft.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 3 Staffeln und Folgen