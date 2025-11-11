Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Wracks in Alaska

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 4vom 11.11.2025
Wracks in Alaska

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 4: Wracks in Alaska

45 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

In Alaska führt die Suche nach einem legendären Geisterschiff zu einer längst vergessenen Ecke der Vereinigten Staaten, die einst als "Russisch-Amerika" bekannt war. Und: Nach 150 Jahren deuten neue Hinweise auf den Schiffsfriedhof einer tragischen amerikanischen Flotte hin, dessen Schicksal bereits besiegelt schien.

