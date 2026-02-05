Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Japans Übermacht

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 14vom 05.02.2026
Japans Übermacht

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 14: Japans Übermacht

48 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Wie gelang es Japan während des Zweiten Weltkriegs, die Pazifik-Region unter seine Kontrolle zu bringen? Wissenschaftler enthüllen die Geheimnisse hinter dem verheerenden Angriff auf Australien, der dem japanischen Militär noch mehr Macht verlieh.

