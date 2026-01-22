Geheimnisse der Spanischen ArmadaJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 2: Geheimnisse der Spanischen Armada
Folge vom 22.01.2026
Verlorene Welten und verborgene Geheimnisse: Die Ozeane unserer Erde erzählen faszinierende Geschichten aus der Vergangenheit. Auf dem Meeresboden in der Nähe von Neufundland entdecken Forschende eine baskische Galeone in gutem Zustand. Früher transportierten solche Schiffe wertvolle Güter wie Fischöl, Silber und Tabak aus den Neuen in die Alte Welt.
