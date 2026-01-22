Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 3: Tödliche U-Boote
48 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Verlorene Welten und verborgene Geheimnisse: Die Ozeane unserer Erde erzählen faszinierende Geschichten aus der Vergangenheit. Mithilfe von Sonar-Technologie entdecken Forschende hunderte Schiffswracks rund um die Britischen Inseln. Sie fielen deutschen U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer.
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH