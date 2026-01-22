Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 22.01.2026
48 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Verlorene Welten und verborgene Geheimnisse: Die Ozeane unserer Erde erzählen faszinierende Geschichten aus der Vergangenheit. Mithilfe von Sonar-Technologie entdecken Forschende hunderte Schiffswracks rund um die Britischen Inseln. Sie fielen deutschen U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer.

