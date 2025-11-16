Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Der Wilde Westen

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 16.11.2025
Der Wilde Westen

Der Wilde WestenJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 2: Der Wilde Westen

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

In dieser Folge wird der Wilde Westen der USA samt seiner Gewässer unter die Lupe genommen. Ein legendärer Kriegsschauplatz in Montana, ein Dampfschiff aus dem 19. Jahrhundert und eine Geisterstadt kommen zum Vorschein.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 4 Staffeln und Folgen